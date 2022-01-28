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Trabzon'da kadın sanatçıların farklı tekniklerle yaptığı resimler sergilendi

28.01.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kadın sanatçıların farklı tekniklerle yaptığı resimler sergilendi

Trabzon'da 25 kadın sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu karma resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğince, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide yağlı boya, keçe çalışması ve akrilik gibi farklı tekniklerin uygulandığı eserler yer alıyor.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Başkanı Şükran Üst, AA muhabirine, sanatçıların ulusal ve uluslararası düzeydeki sergilerini zaman zaman sanatseverlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle sanatçıların sergilerini bir süre önce çevrim içi gerçekleştirdiklerini dile getiren Üst, kısıtlamaların ardından sanatçıların eserlerini yeniden sanatseverlerle buluşturduklarını ifade etti.

Üst, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yer alan galerinin konum açısından oldukça merkezi bir yerde bulunması nedeniyle sergilerine yoğun ilginin olduğuna işaret ederek, "Derneğimizin 25 üyesinin toplamda 52 eserini sergiliyoruz. Sergimizde yağlı boya, keçe çalışması ve akrilik boya gibi farklı tekniklerden yapılmış eserler yer alıyor. Her sanatçı kendine özgü çalışmalarıyla eserlerini sergiliyor. Sergimiz 8 Şubat'a kadar açık kalacak. Sanatseverlerimizi sergimize bekliyoruz." diye konuştu.

Keçe sanatıyla yaptığı tablolarla sergiye katılan Zehra Atalay da salgın nedeniyle uzun bir süre sonra eserlerini yeniden sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu arada serginin açılışına katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eserlerle ilgili Üst'ten bilgi aldı.

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