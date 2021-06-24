Trabzon'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Cemil Kalkan (66) yönetimindeki 61 KM 297 plakalı kamyonet, Kaldırım Yayla Arhangelos mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Kalkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kalkan'ın cesedi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz