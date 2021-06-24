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Trabzon'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü

24.06.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Cemil Kalkan (66) yönetimindeki 61 KM 297 plakalı kamyonet, Kaldırım Yayla Arhangelos mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Kalkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kalkan'ın cesedi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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