Trabzon'da kamyonetin toprak yığınına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, kamyonetin toprak yığınına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mısırlı Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeki Ali Sivri'nin (59) kullandığı 61 BR 516 plakalı kamyonet, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve eşi Reyhan Sivri (52), sağlık ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Reyhan Sivri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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