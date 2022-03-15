Trabzon'da kediyi öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

Trabzon'da, kedinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen kişinin yargılanmasına başlandı.

Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfü Aydın ile hayatını kaybeden kediye müdahalede bulunan veterinerler Ahmet Köz ve Engin Yetimoğlu tanık olarak katıldı.

Sanık M.E. ile sanığın müşteki olan eşi Y.E. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmayı takip eden Trabzon Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da davaya katılma talebinde bulundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, sanık M.E. ve eşi Y.E. ile sanığın ablası E.Y'nin bir sonraki celse zorla getirilmesine ve Trabzon Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nun davaya katılma taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan TRAHAYKO Başkanı Kurban, tüm tanıkların beyanlarında kedinin bir seferden fazla şiddete maruz kaldığını söylediklerini belirterek, "Biz şiddet uygulayan kişinin en ağır cezayı almasını, sadece para cezası ile kurtulmamasını ve diğer şiddet uygulayacak kişilere de caydırıcı etkisi olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortahisar ilçesinde Y.E. ile eşi M.E. arasında yaşanan tartışma üzerine sanık Y.E, 7 Aralık 2021'de evdeki 3 aylık yavru kediye şiddet uygulamıştı. Yavru kedi, olaydan bir hafta sonra ölmüş, sanığa 1500 lira idari para cezası uygulanmıştı.

