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Trabzon'da KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı

15.11.2023 12:14 | Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

KKTC Trabzon Konsolosluğunca 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen törende, KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çağatay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine, KKTC'nin kuruluşundan beri verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti güçlendikçe, KKTC'nin de daha güçlü olacağını belirten Çağatay, "Dünyada süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti de uluslararası camiada hak ettiği yeri elbet alacaktır." dedi.

Çağatay, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin desteğiyle seslerini daha gür duyurmaya başladıklarına işaret ederek, "KKTC, Kıbrıs'ta mevcut olan iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün güvence altına alınacağı bir zemin temelinde adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceği tezini Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirmiş ve tüm dünyaya ilan etmiştir." diye konuştu.

Konsolos Erek Çağatay, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.

Kıbrıs gazilerinin de katıldığı tören, günün anısına fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

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