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Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

TRABZON HABERLERİ  | 01.01.2021 23:37 | Son Güncelleme

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

Trabzon'un Tonya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerce, ilçenin Karaağaçlı Mahallesi Zere Yaylası'nda kahvehane olarak kullanıldığı tespit edilen bir evde Kovid-19 tedbirlerine uymayarak bir araya gelen kişilerin oyun oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde oyun oynadıkları tespit edilen 7 kişiden her birine 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

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