YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 16 bin 371 lira ceza kesildi

Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 16 bin 371 lira ceza kesildi

28.01.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 16 bin 371 lira ceza kesildi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 16 bin 371 lira para cezası uygulandı.

Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 kişiye 16 bin 371 lira ceza uygulandı, kumar masasındaki 1485 liraya da el konuldu.

İşletme sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
Şırnaklı Trabzonspor taraftarının hayali gerçek olduŞırnaklı Trabzonspor taraftarının hayali gerçek oldu
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:29
Öğle
12:39
İkindi
15:15
Akşam
17:39
Yatsı
19:02
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.