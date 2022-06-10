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Trabzon'da öğrenciler "Geleneksel Çocuk Şenliği"nde oyunlar oynadı

10.06.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da öğrenciler "Geleneksel Çocuk Şenliği"nde oyunlar oynadı

Trabzon'da düzenlenen "Geleneksel Çocuk Şenliği" etkinliğinde ilkokul öğrencileri, oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenliğe 20 ilkokuldan yaklaşık 750 öğrenci katıldı.

Antrenörler eşliğinde unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunları oynayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Müzik eşliğinde eğlenerek horon oynayan öğrenciler, şenlik sonunda dağıtılan yüzlerce uçan balonu gökyüzüne bıraktı.

Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının birlikte planlamış olduğu "Geleneksel Çocuk Şenliği" etkinliğini Trabzon'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurt, geleneksel oyunlar olan yakan top, hedef atma, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunları 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine oynatarak çocukların eskiyi hatırlaması ve farkındalık oluşturması için düzenlenen festival kapsamında çocukları, sosyal medya, cep telefonu ve bilgisayar ortamından uzaklaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Her yıl geleneksel olarak Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle hazırlanan şenliğe 20 okuldan 750 öğrencinin katıldığını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"Şenlik kapsamında burada çok güzel bir ortam oluştu. Palyaçolar, uçan balonlar, yüz boyamaları, geleneksel oyunlar oynama ve müzik eşliğinde horon oynayarak güzel bir kutlama yaptık. Ben de etkinliklerde çocuklar kadar eğlendim. Hem çocuklarımız kaynaştı hem de geleneksel oyunlarımızı oynadık. Salgın nedeniyle geçtiğimiz iki yıl şenlik yapamadık ancak bundan sonra her yıl düzenli olarak çocuk şenliğimizi yapmayı planlıyoruz."

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