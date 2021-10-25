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Trabzon'da olumsuz hava koşulları hamsi ve istavrit bolluğunu etkilemedi

25.10.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstavritin kilogramı 10, hamsinin kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor

Denizlerdeki yasağın sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, son günlerdeki olumsuz hava koşullarına rağmen bol miktarda avladıkları hamsi ve istavritle kıyıya dönüyor.

Hava sıcaklıklarının son günlerde düşüşe geçmesiyle yağışın da olduğu Trabzon'da önceki yıllara göre fazla miktarda avlanan hamsi ve istavrit tezgahlarda ilgi görmeye devam ediyor.

Günün erken saatlerinde tezgahlarını bol ve çeşitli balıklarla süsleyen balıkçılar, Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda hamsinin kilogramını 20, istavritin kilosunu da 10 liradan satışa sunuyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, bol ve bereketli geçen hamsi avcılığında fiyatların zaman zaman değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Karadeniz'de hamsi avcılığının bölgesel olarak devam ettiğini belirten Örseloğlu, "Zonguldak, Hopa, İstanbul ve Sinop'ta avlanma sırasında balıkçılar da balığın gidiş yönüne doğru takip ediyor. Genel olarak baktığımızda sezon açılışından şu ana kadar iyi ve bereketli bir sezon geçiyor. Vatandaş doğal olarak fiyatların biraz daha aşağıda olmasını istiyor. İnşallah bu sezon beklentileri karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

Örseloğlu, bu sezon palamut avından bekledikleri verimi alamadıklarını kaydederek, "Geçen sene bu dönemlerde hamsi vardı ama inceydi. Bu sene hem hamsi hem de istavrit çok bol oldu. Palamudun olmamasına rağmen hamsi ve istavrit çok iyi şekilde sezonu geçiriyor. Ayrıca bu sene lüfer ve çinekop açısından da verimli geçti." dedi.

Muzaffer Özsandıkçı da havaların soğuk ve yağışlı olmasına karşın satışlardan memnun olduklarını belirtti.

İnsanların hamsiye ilgi gösterdiğini anlatan Özsandıkçı, "Şu anda hava durumuna rağmen bir avlanma var ve hamsi satışı oluyor. Ayrıca istavrit, mezgit ve çinekop gibi çeşitlerde var. Hamsi 20, istavrit 10, çinekop 40, zarganın kilogramını da 35 liradan satıyoruz." dedi.

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