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Trabzon'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

29.09.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı 31 ADS 672 plakalı otomobil, ilçenin Yanbolu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Emine Güngörmüş (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerce araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü Mehmet Güngörmüş (30), İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü ve İnayet Ömer Güngörmüş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş'ün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon Arsin

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