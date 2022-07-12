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Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

12.07.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'ndeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'na gelen Mustafa Uzun (20), aydınlatma direğine yaslanınca yere yığıldı.

Uzun'un elektrik akımına kapıldığı fark eden çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uzun, hayatını kaybetti.

Öte yandan, konuya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'nda 12 Temmuz saat 02.00 sularında meydana gelen kaza ve neticesinde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. İlk belirlemelere göre aydınlatma direğinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle meydana geldiği değerlendiren kaza ve ölüm olayıyla ilgili olarak hem adli makamlarca soruşturma başlatılmış hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Kazada vefat eden Mustafa Uzun kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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