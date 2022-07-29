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Trabzon'da prematüre doğan bebeğe kasık fıtığı ameliyatı yapıldı

29.07.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da prematüre doğan bebeğe kasık fıtığı ameliyatı yapıldı

Trabzon'da 27 haftalık doğmasının ardından KTÜ Farabi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bebeğe, vücudundaki şişliklerin fark edilmesi üzerine normal doğum haftası beklenerek kasık fıtığı ameliyatı yapıldı.

KTÜ Farabi Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 hafta ve 730 gram doğan B.Y'nin takip edildiği yoğun bakım ünitesinde yapılan tetkik ve muayenelerinde sağ ve sol kasıklarında şişliklerin bulunduğu fark edildi.

Ameliyatı için normal doğum haftası beklenen bebek, yaklaşık 2,5 ay sonra Dr. Öğretim Üyesi Hatice Sonay, Yalçın Cömert ve anestezi uzmanı Prof. Dr. Şükran Geze Saatçı tarafından ameliyata alındı.

Başarıyla sona eren operasyonun ardından hastanın taburcu edildiği kaydedildi.

Dr. Öğretim Üyesi Cömert, doğum ağırlığı ile kasık fıtığı görülme sıklığının birbiriyle ilişkili olduğuna işaret ederek, "Primer kasık fıtığının erkeklerde görülme sıklığı, kızlara göre üç ila dört kat daha fazladır. Erkeklerde de kızlarda da sağ tarafta daha sık görülür. Erkek çocuklarda görülme sıklığı, doğumdan sonraki ilk yılda en yüksektir ve doğumdan sonraki ilk ayda zirve yapar. Her iki tarafta fıtık görülme oranı yaklaşık yüzde 10’dur. Erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde bu oran, yaklaşık yüzde 50'dir." değerlendirmesini yaptı.

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