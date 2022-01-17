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Trabzon'da rahatsızlanan çocuğu sağlık personeli ambulansa kadar sırtında taşıdı

17.01.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da rahatsızlanan çocuğu sağlık personeli ambulansa kadar sırtında taşıdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu.

Kar yağışının etkili olduğu Kaymaklı Mahallesi'nde rahatsızlanan, ismi açıklanmayan 6 yaşındaki çocuğun ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yolunun kardan kapanması nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.

Ambulansın belirli bir noktadan sonra karda ilerleyememesi üzerine UMKE'de görevli hemşire Erhan Demirtürk, çocuğu yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ambulansa sırtında taşıdı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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