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Trabzon'da "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

09.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Trabzon'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğiyle hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması gerçekleştirildi.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine inşa edilen millet bahçesinin önündeki alana konuşlandırılan eğitim tırındaki programa, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Mustafa Özcelep, bazı odaların temsilcileri, öğrenciler ile diğer ilgililer katıldı.

Programda, katılımcılara, proje koordinatörü tarafından dijitalleşme süreci ve önemi anlatıldı.

"Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" kapsamındaki eğitimleri tamamlayan işletme yöneticilerine sertifikaları verilecek.

Eğitim tırı, 20 ilde esnafla buluşacak.

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