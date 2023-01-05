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Trabzon'da, sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

05.01.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Doğumdan Yaşama İnsanımız" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti.

Trabzon'da, sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve sağlıkçılar katıldı.

Açılışta konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, başarılı çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını ve sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sağlık çalışanlarının pandemi döneminde çok büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti.

Trabzon'da Kovid-19 dolayısıyla yaşamını yitiren sağlıkçıların adını yaşatmak için çalışmaları olduğuna işaret eden Genç, "Bu görev sorumluluğun ötesinde bir inancın, bir vicdani sorumluluğun gereğidir. Şehrimizde sağlık şehitlerimiz oldu. Biz de belediye olarak şu anda yapımını tamamladığımız Erdoğdu Mahallesi'nde 9,5 dönümlük parkımızın adını tarihe not düşmek için "Sağlıkçılar Parkı" koyduk. Allah nasip ederse 14 Mart'ta açılışını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da sağlık çalışanlarının özellikle pandemi döneminde zor süreçler atlattığını belirtti.

Usta, sağlık çalışanlarının moral motivasyonu için gayret ettiklerini ifade ederek, "Biz her türlü sanattan, müzikten, sağlık çalışanlarının morali için yararlanmaya gayret ediyoruz. Bu aşkla önümüze gelen bütün fırsatları değerlendiriyor bu organizasyonları yaşama getirmeye gayret ediyoruz. Unutmamamız gereken şey sağlık çalışanları gerçekten çok yoruluyor. Biz de bu doğrultuda üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanların çektiği 32 fotoğrafın yer aldığı sergi, 10 Ocak'a kadar devam edecek.

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