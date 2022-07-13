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Trabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

13.07.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan satırlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdoğdu Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu O.Z. (18) ile F.H. (26) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.Z, satırla F.H'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan F.H'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zanlı, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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