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Trabzon'da sevgi evlerinde kalan çocuklar "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

02.01.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sevgi evlerinde kalan çocuklar "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini, Trabzon'daki sevgi evlerinde kalan çocuklar ilgiyle izledi.

Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterime giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini sevgi evlerinde kalan çocuklarla izleyen Vali İsmail Ustaoğlu, çocuklarla filmle ilgili sohbet etti.

Vali Ustaoğlu, filmin ardından gazetecilere, dün vizyona giren filme Trabzon halkının müthiş ilgi gösterdiğini, sinema salonlarında seansların tamamen dolu olduğunu söyledi.

Öğrenciler başta olmak üzere jandarma ve emniyet mensupları ile şehit ailelerini filmle buluşturacaklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, "Bugün sevgi evlerimizdeki çocuklarımızla filmi izledik ve duygusal anlar yaşadık. Hepimizi derinden hüzünlendiren bir film oldu. Filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik astsubayımız artık bizim sembolümüz oldu. İki kahramanımızın bu filmde bir arada toplumumuzla buluşturulması da ayrı bir anlam ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

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