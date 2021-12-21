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Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı

21.12.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Trabzon'un Tonya ve Vakfıkebir ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında ruhsatsız 5 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tonya İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda C.L'nin adresine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız 5 av tüfeği ile tüfeklere ait 60 fişek ve bir miktar tütünle karışık esrar ele geçirildi.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise E.K'nin ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 73 fişek bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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