Trabzon'da su kuyusuna düşen porsuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde su kuyusuna düşen porsuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçenin Arpaçılı Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 metrelik boş su kuyusuna porsuk düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli geldi.

İtfaiye ekipleri, hayvan kurtarma aparatı yardımı ile porsuğu bulunduğu yerden alıp doğal yaşam alanına bıraktı.

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