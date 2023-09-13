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Trabzon'da tartıştığı kardeşi ve yengesini öldüren zanlı yakalandı

13.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ve yengesini tabancayla öldürdü.

Trabzon'da tartıştığı kardeşi ve yengesini öldüren zanlı yakalandı

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, Şükrü Y. (79) ile kardeşi Osman I. (55) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şükrü Y, üzerindeki tabancayla kardeşi Osman ve yengesi Necla I'ya (54) ateş etti.

Osman ve Necla I, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Şükrü Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şükrü Y'nin daha önceden mahkemeye başvurarak soyadını değiştirdiği, İstanbul'da yaşayan Osman I'nın ise bir süre önce Trabzon'a taşındığı öğrenildi.

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cinayet Trabzon Yomra

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