YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da tır çekicide yangın

Trabzon'da tır çekicide yangın

09.01.2024 07:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortahisar'da seyir halindeki tır çekici yandı.

Çimenli Mahallesi'nde Trabzon yönüne dorsesiz ilerleyen M.B. idaresindeki 36 KD 008 plakalı tır çekicinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar, Yomra ve müfreze ekipleri sevk edildi.

Trafiğe kapatılan yolda İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.

Yol yeniden trafiğe açılırken, tır çekici kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üsküdar’da çıkan yangın nedeniyle bir bina tahliye edildiÜsküdar’da çıkan yangın nedeniyle bir bina tahliye edildi
Cinayetin yaşandığı mahallede bir silahlı kavga daha: Öz ağabeyini vurduCinayetin yaşandığı mahallede bir silahlı kavga daha: Öz ağabeyini vurdu
İzmir’de cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandıİzmir’de cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:39
Öğle
12:33
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:43

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Sila eczanesi
Akcaabat
Yağmur eczanesi
Yomra
Ebru eczanesi
Arakli
Fatih eczanesi
Ortahisar
Şükraniye eczanesi
Ortahisar
Sağlik eczanesi
Caykara
Vakfikebir eczanesi
Vakfikebir
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.