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Trabzon'da "Tünel Akvaryum"u dört günde 8 bin 448 kişi gezdi

24.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "Tünel Akvaryum"u dört günde 8 bin 448 kişi gezdi

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer aldığı yaklaşık 198 metrelik "Tünel Akvaryum" dört günde 8 bin 448 ziyaretçiyi ağırladı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediyesinin Zağnos ile Tabakhane vadileri arasında inşa ettiği Tünel Akvaryum'un 19 Mayıs'ta ziyarete açıldığı anımsatıldı.

Akvaryumun dört günde 8 bin 448 ziyaretçi sayısına ulaştığı aktarılan açıklamada, Tünel Akvaryum'un 80 farklı türde, yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, su altı dünyasının gizemlerini keşfetmek, deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etmek isteyenler için tasarlanan, toplam 200 metrelik gezi yoluna sahip Tünel Akvaryum'un, ziyaretçiler için birbirinden ilginç temalar sunduğu ifade edilerek, 61 tematik akvaryuma sahip tünel akvaryumun yaz sezonunda kent turizmine büyük ivme kazandırmasının beklendiği kaydedildi.

- Bordo mavi balıklar yoğun ilgi görüyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, söz konusu projeyi, Trabzon'da son yıllarda gelişen turizm trendine uygun olarak hayata geçirdiklerini belirtti.

Projenin kente farklı bir değer katmak için hazırlandığına işaret eden Genç, "Trabzon'un tarihi nitelikleri, tarihi değerleriyle gelişen trendi turizmdir. Şehrimize değer katacağı düşüncesiyle çeşitli prosedürleri aşarak bu projeyi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Genç, Tünel Akvaryum'da tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarının yanı sıra bordo mavi balıkların da olduğunu aktararak, Afrika'nın Malavi Gölü'nden getirdikleri bu balıkların ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

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