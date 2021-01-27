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Trabzon'da uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

27.01.2021 20:46 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, bahçede otlarken yuvarlandığı uçurumun kenarında kalan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vakfıkebir ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi'nde bahçede otlarken uçuruma yuvarlanan ineğin sahiplerinin ihbarı üzerine, bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Uçurumun kenarında kalan ineğe ulaşan ekipler, su içirerek sakinleştirdikten sonra halatlara bağladıkları ineği, bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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