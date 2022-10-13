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Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı

13.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı

Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ikametinde uyuşturucu madde bulunduran ve ticaretini yapan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde (39) E.D'nin uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin bulunduğu evde arama yapan JASAT ve istihbarat ekipleri, narkotik madde tespit köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 5 kilo 500 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 12 skunk bitkisi tohumu, 5 tüp içerisinde kenevir yetiştirmek için kullanılan kimyasal solüsyon, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirdi.

Zanlı E.D, gözaltına alındı.

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