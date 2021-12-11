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Trabzon'da uyuşturucu ve kumar operasyonunda 3 kişi yakalandı

11.12.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da uyuşturucu ve kumar operasyonunda 3 kişi yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kumar operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu kullanıldığı ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evde narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 250 gram kubar esrar, terazi, iskambil kağıtları ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları, kumar oynamak için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle O.T. (51), Y.T. (49) ile A.T. (38) gözaltına alındı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye de 13 bin 360 lira ceza uygulandı.

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