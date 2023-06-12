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Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuğun ailesinden duyarlılık çağrısı

12.06.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, 10 Haziran'da evlerinin bahçesinde oynarken baş bölgesine yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Kerem Can'ın babası İsa Özdemir, magandalığın önüne geçmek için seferber olunması gerektiğini ifade etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi önünde aile yakınlarıyla, yoğun bakımda tedavi gören oğlundan gelecek iyi haberleri bekleyen Özdemir, AA muhabirine, yorgun merminin çocuğunun beyninde ciddi hasara neden olduğunu söyledi.

Merminin, oğlunun beyin sapına kadar indiğini aktaran Özdemir, "Beyinde ciddi fonksiyon bozuklukları var. Kalbi duruyor. Ambulansta kalp masajı yapılıyor, çocuğum hayata döndürülüyor ama şu anlık maalesef tedaviye cevap vermiyor. Çok acı bir olay. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz." dedi.

Özdemir, olayın faillerinin bir an önce bulunmasını istediklerine dikkati çekerek, bununla ilgili Trabzon Valisi, İl Emniyet Müdürü ve kaymakamın, gerekli girişimlerin yapılmaya başlandığını kendilerine ilettiklerini belirtti.

- "Devlet büyüklerimiz bununla ilgili gerekli adımları atacaktır"

Soruşturmanın dört boyutlu sürdürüldüğünün belirtildiğini kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

"Faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bizim başımıza gelen bu acı olay inşallah bir daha Türkiye'de veya İslam aleminde bir başkasının başına gelmez. Magandalığın önüne geçmemiz için seferber olmamız gerekiyor. Silahlanmanın yasaklanması için elimizden gelenden fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

Özdemir, bu konuyla ilgili farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Artık devlet büyüklerimiz bununla ilgili gerekli adımları atacaktır. Çünkü bu ilk vaka değil. Bizden önce de yine Trabzon'da geçtiğimiz yıllarda fındık bahçesinde bir evladımızın vefat ettiği biliyoruz. O acılı baba da magandalığı önleyelim diye çok uğraşmıştı. Ona da tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine tekrar sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Eşinin 37 haftalık hamile olduğunu dile getiren Özdemir, psikolojik olarak yıkım yaşadığı için hamilelik sürecinin şu anda doktor gözetiminde devam ettiğini anlattı.

"İNSANLARIN 'ARTIK SİLAHA SON' DEMESİ LAZIM"

Çukurçayır Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erkut da mahalle olarak çok büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

Bu tür acılar yaşanmaması için havaya silahla ateş edilmemesini isteyen Erkut, şunları kaydetti:

"İnsanların 'Artık silaha son' demesi lazım. Allah böyle acıları kimsenin başına vermesin. Çok büyük bir acı. Bu gibi olaylarda canımız yanıyor. Devlet büyüklerimizden sadece istediğimiz, artık bu konuya değinip silah konusuna son vermemiz lazım diye düşünüyoruz."

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