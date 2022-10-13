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Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

13.10.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Trabzon'un Tonya ilçesinde yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.

İlçeye bağlı Hırsafa Yaylası'nda ot biçen Asiye İnce'nin omuzuna yorgun mermi isabet etti.

Omuzunda acı hisseden İnce, yakınlarının yardımıyla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İnce'nin omuzundaki mermi çekirdeği ameliyatla çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Trabzon yorgun mermi

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