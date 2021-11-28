YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı

Trabzon'da yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı

28.11.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar sırasında ekiplerin bir dolmuşu durdurduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolcuların kimlik kontrolünün yapıldığı dolmuştaki 12'si Afganistan, 2'si de Türkmenistan uyruklu 14 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Batı illerine gidecekleri değerlendirilen Afgan ve Türkmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi:AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi:
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:16
Öğle
12:14
İkindi
14:40
Akşam
17:02
Yatsı
18:27

Trabzon Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Pazar

Elvan Eczanesi
Ortahisar
Elvan Eczanesi
Ortahisar
Elvan Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.