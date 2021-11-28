Trabzon'da yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar sırasında ekiplerin bir dolmuşu durdurduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolcuların kimlik kontrolünün yapıldığı dolmuştaki 12'si Afganistan, 2'si de Türkmenistan uyruklu 14 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Batı illerine gidecekleri değerlendirilen Afgan ve Türkmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.



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