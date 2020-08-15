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Trabzon'daki sel ve heyelan

TRABZON HABERLERİ  | 15.08.2020 20:33 | Son Güncelleme

Vali İsmail Ustaoğlu, selin etkili olduğu Of ilçesinde incelemelerde bulundu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, meydana gelen sel ve heyelana ilişkin, "İnşallah devletimiz yaraları bir an önce saracaktır." dedi.

Ustaoğlu, sel ve heyelanın etkili olduğu Of ilçesinde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yakından takip etti.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ustaoğlu, sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dünden itibaren ilgili kurumların harekete geçerek afete uğrayan bölgelerde sıkıntı çeken vatandaşların yardımlarına koştuğunu aktaran Ustaoğlu, "Of'ta 22 mahallede yol kapanmıştı. Dünden itibaren yapılan koordinasyonla birlikte kapanan 22 mahallenin 15'inin yolları açıldı. 7 mahallede ise açma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Ustaoğlu, 22 mahallede elektrik kesintisinin yaşandığını da ifade ederek, yapılan çalışma sonrası 21 mahallenin elektriğe yeniden kavuştuğunu söyledi.

Bölgenin yoğun yağış aldığını belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yağışla birlikte başta AFAD ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve belediyelerimizle vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştirdik. 234 vatandaşımız tahliye edildi. 68 haneyi ise boşalttık. Hepimizi derinden üzen, maalesef bir vatandaşımızı da kaybettik. 7 vatandaşımızda yaralanmıştı. Bu vatandaşlarımızında tedavileri yapıldı ve hastanelerden taburcu oldu. Onlarla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok."

Sel felaketinin Hayrat ilçesini de etkilediğini anımsatan Ustaoğlu, "Hayrat'ta da 4 mahallemiz bu selden etkilendi. Yollar kapandı. O mahallelerinde yollarını açtık. Yine orada 3 haneyi boşalttık. Bu hanelerde ise 20 vatandaşımız etkilenmişti. Orada da 1 vatandaşımızda yaralanma söz konusuydu. Onunda tedavisi yapılarak taburcu edildi." dedi.

Vali Ustaoğlu, dünden bu yana ilgili kurumların ekipleri ile çok yoğun bir mesai harcayarak yaraların sarılması noktasında gayret gösterdiğine vurgu yaparak, Karayolları, DSİ, AFAD ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını da aktaran Ustaoğlu, "İnşallah devletimiz yaraları bir an önce saracaktır." ifadesini kullandı.

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