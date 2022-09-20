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Trabzon'daki tarihi vilayet binası restore edilerek hizmete açıldı

20.09.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'daki tarihi vilayet binası restore edilerek hizmete açıldı

Trabzon'daki tarihi vilayet binası restore edilerek hizmete açıldı

Trabzon'da restorasyona alınan tarihi vilayet binası, yaklaşık 35 yıl sonra yeniden aslına uygun hizmet vermeye başladı.

Ortahisar ilçesinde 1857 yılında ahşap olarak inşa edilen vilayet binası, 1862'de zemin katında bulunan "Borçlular Hapishanesi"nde çıkan yangında zarar gördü.

Cumhuriyet dönemine kadar birçok kez onarılan tarihi bina, Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924'te Trabzon'u ziyareti sırasında yıkılıp yeniden yapılması talimatını vermesinin ardından 1933 yılında yeniden inşa edilerek hizmete açıldı.

Tarihi bina 1987'ye kadar Trabzon Valiliği, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kullanıldı.

Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca KDV dahil 13 milyon 716 bin 486 lira sözleşme bedeliyle 20 Ocak 2021'de restorasyona alınan bina ağustosta tamamlandı, geçtiğimiz günlerde de taşınma işlemleri sona erdi.

Aslına uygun restore edilen binada Trabzon Valiliğine bağlı birimler yer alırken, binanın resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Trabzon'daki tarihi vilayet binası restore edilerek hizmete açıldı

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