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Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

16.09.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Of ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Karabudak Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın (23) evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı.

Ekiplerin yaptığı operasyonda 120 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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