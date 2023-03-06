Trabzon'daki yabancı öğrenciler depremzedeler için kermes düzenledi

Trabzon UDEF'ten yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesinin Kahramanmaraş Caddesi'nde açılan kermeste, Afganistan, Pakistan, İran, Hindistan, Lübnan, Ürdün, Mısır, Tacikistan, Endonezya, Myanmar ve Fas'tan eğitim için kente gelen öğrencilerin ülkelerinin yöresel ürünlerini sattığı belirtildi.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenen kermesten elde edilen gelirin, Trabzon İHH'nın yürüttüğü konteyner mahalle projesine aktarıldığı ifade edilen açıklamada, kermesteki satıştan bir konteynerin yarı ücretinin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzon UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Yılmaz, depremin ilk gününden yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, öğrencilerin 3 gün boyunca düzenledikleri kermesle 50 bin lira toplandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bunu 100 bin liraya çıkartarak bir konteyneri depremzede ailelerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu felaketle bir kez daha gördük ki biz bir milletiz. Her ülkeden öğrencilerimiz Türkiye'nin acısını paylaştı ve bir nebze olsun kendileri de destek olmak istedi. Bütün öğrencilerimize katıldıkları ve destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere kermeste destek olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İHH yönetimi, Trabzon İHH Kadın Kolları ve Akçaabat İHH'ya teşekkür ediyorum."

