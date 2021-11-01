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Trabzon'dan 2 ayda yaklaşık 145 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

01.11.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Cirav: - "Ürünün pazara geç inmesine rağmen sezonun ilk 2 ayında ihracatta yaşanan artış memnun edici"

Yeni fındık ihraç sezonunda, Trabzon'dan eylül-ekim aylarında yapılan ihracattan 144 milyon 780 bin 544 dolar gelir elde edildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2021-2022 yeni fındık ihraç sezonunda, Trabzon'dan yapılan ihracatın artış eğiliminde olduğunu belirtti.

Cirav, bu dönemde Trabzon'dan 48 ülkeye gerçekleştirilen ihracatın 21 bin 335 tona ulaştığını, karşılığında ise 143 milyon 780 bin 544 dolarlık döviz girdisi sağlandığını ifade etti.

Sezonun geride kalan iki aylık döneminde Trabzon'dan yapılan ihracatta bir önceki sezona oranla miktarda yüzde 8, değerde ise yüzde 7 düzeyinde artış yaşandığına dikkati çeken Cirav, "Bu yıl ürün hasat edildikten sonra hava şartlarının istenilen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle kurutmada sorunlar yaşandı. Ürünün pazara geç inmesine rağmen sezonun ilk 2 ayında ihracatta yaşanan artış memnun edici. Yeni sezonda ihracatın artış seyrini sürdüreceğinden ümitliyiz. En çok ihracat yapılan ülkeler İtalya, Almanya, Polonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Fransa." bilgisini paylaştı.

Cirav, sadece fiyat odaklı oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğuna da değinerek, "Bakımsızlık nedeniyle fındık bahçelerinde oluşan verim kayıpları ve küresel ısınmanın yol açacağı olumsuzluklara yönelik ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği konularına odaklanılmalı. Sürdürülebilir fındık üretimi için en önemli noktaların bunlar olduğunun unutulmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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