YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihraç edildi

Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihraç edildi

03.01.2024 11:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından 2023'te 59 ülkeye fındık satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den 2023'te 284 bin 141 ton fındık ihraç edildiğini, karşılığında 1 milyar 866 milyon 735 bin 417 dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Aslantürk, ihracatın 531 milyon 17 bin 330 dolarla yüzde 29'luk kısmının Trabzon'dan yapıldığına işaret ederek, "2023 yılında Trabzon'dan ihraç edilen fındık miktarında önceki yıla göre yüzde 22, ihracat tutarında ise yüzde 4 oranında düşüş yaşandı. Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihraç edilirken, en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya oldu." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Avrupa ülkeleri ve diğer küresel pazarlardaki yüksek enflasyon nedeniyle siparişlerde büyük oranda düşüş olduğunu, bu durumun fındık ihracatına da yansıdığını belirten Arslantürk, bu yıl için ise Avrupa piyasalarında kısmi toparlanma öngördüklerini vurguladı.

Arslantürk, Türkiye'de 750 bin hektarda fındık yetiştirilmesine rağmen üretim miktarının 700 bin tonun altında olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye ortalaması dekar başına 85 kilogram. Trabzon'da ise dekar başında 50 kilogramı bile bulamıyoruz. 85 kilogram verimle dünyanın en verimsiz üretimini yapan ülke konumundayız. Verim bu kadar düşükken üreticinin bu üretim miktarları ve desteklerle bu işi sürdürmesi mümkün değil. Bahçe yenileme çalışmalarına ağırlık verilirse verimi 4-5 kata kadar çıkarmak mümkün. Bu nedenle ülkemizde destekleme politikalarının, üreticiyi daha kaliteli ve birim başına verimi artıracak üretime teşvik etmesi gerekiyor."

Türkiye'nin en fazla net döviz girdisi sağlayan tarım ürününün fındık olduğuna işaret eden Arslantürk, "Fındık ihracatında uluslararası piyasalardaki üstünlüğümüzün korunabilmesi için tüm tarım ürünleri açısından küresel bir tehdit olan iklim değişikliğinden kaynaklanacak olumsuzluklara yönelik şimdiden önlem alınması çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildiKayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacakKemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
Anahtar Kelimeler:
fındık Trabzon doğu karadeniz

Trabzon Namaz Vakitleri 4 Ocak Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:39
Öğle
12:31
İkindi
14:51
Akşam
17:12
Yatsı
18:38

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Perşembe

Bilge eczanesi
Caykara
Yavuz eczanesi
Ortahisar
Güldeniz eczanesi
Arsin
Erenler eczanesi
Besikduzu
Atacan eczanesi
Arakli
Şeyma eczanesi
Ortahisar
Özlem eczanesi
Yomra
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.