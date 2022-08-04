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Trabzon'dan 61 ülkeye yapılan fındık ihracatı 585 milyon doları aştı

04.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'dan 61 ülkeye yapılan fındık ihracatı 585 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Trabzon'dan 2021-2022 fındık ihraç sezonunun 11 ayında 61 ülkeye yapılan ihracatın, 585 milyon 51 bin 854 dolara ulaştığını bildirdi.

Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021'de başlayıp 31 Ağustos 2022'de sonra erecek fındık ihraç sezonunun 11 ayında Trabzon'dan 108 bin 129 ton fındık ihraç edildiğini belirtti.

Söz konusu ihracattan 585 milyon 51 bin 854 dolar gelir elde edildiğini aktaran Cirav, Trabzon'dan ihraç edilen fındık miktarında yüzde 16 artış yaşandığını kaydetti.

Cirav, Türkiye fındık ihracatının yüzde 33'ünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini ifade ederek, kentten bu dönemde 61 ülkeye fındık satıldığını, İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu ülkeler arasında başı çektiğini vurguladı.

Yeni sezon fındık fiyatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hasat öncesinde açıklanmasından memnuniyet duyduklarına dikkati çeken Cirav, açıklanan taban fiyatın her kesimi memnun eden bir fiyat olduğunu aktardı.

Cirav, yeni sezonda açıklanan fiyattan istikrarlı şekilde faydalanılmasının ve fiyatların daha üst düzeylere ulaşmasının tamamen üreticinin tutumuna bağlı olduğunu belirtti.

Üreticinin bundan sonra çok temkinli davranıp fındıkta randımanı artırmak ve ürününü en iyi fiyattan değerlendirebilmek için hasat tarihlerine riayet etmesinin önemine işaret eden Cirav, olgunlaşmamış ve dalından düşmeye başlamamış fındıkların hasat edilmemesi ve özellikle kurutma işlemlerine çok dikkat ederek fındığı pazara indirmede aceleci davranılmaması gerektiğini aktardı.

Üreticiye, aceleci davranarak emanete fındık vermemesini tavsiye eden Cirav, fındığın sezonun ilk aylarında yoğun şekilde pazara indirilip emanete verilmesiyle fiyatlarda istikrarsızlık yaşanabileceğini ve bu durumdan da üreticinin zarar görebileceğini kaydetti.

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