Trabzon'dan 9 ayda 123 ülkeye 807,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon'dan bu yılın ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen ihracat 807 milyon 518 bin dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 20 kenti içinde yer alan Trabzon'un ihracatının her geçen ay artarak 1 milyar dolar sınırına yaklaştığını belirtti.

Yılın ilk 9 aylık dönemini kapsayan ocak-eylül döneminde Trabzon'dan yapılan ihracatın 807 milyon 518 bin 562 dolara ulaştığını bildiren Kalyoncu, toplam 27 sektörde gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 arttığını kaydetti.

Kalyoncu, kentten yılın 9 ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin sırasıyla fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile su ürünleri olduğunu ifade ederek, ihracatı en çok artan sektörlerin yüzde 93 artışla savunma sanayi, yüzde 67'lik artışla otomotiv endüstrisi olduğunu aktardı.

Ocak-eylül döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi'nin toplam ihracatının yüzde 52'sini tek başına gerçekleştiren Trabzon'dan 123 ülkeye dış satım yapıldığını belirten Kalyoncu, ihracatın 175 milyon dolarlık kısmının İtalya'ya gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kalyoncu, ihracatta geçen yıla göre yüzde 12 artış yaşanan İtalya'nın, il ihracatında ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"En çok ihracat yapılan ikinci ülke 129 milyon dolar ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 29 artış yaşandı. Trabzon'dan dünyanın önde gelen ihracat pazarları olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatta yüzde 86, ABD'ye ihracatta yüzde 45 ve Japonya'ya ihracatta da yüzde 277 artış yaşandı."

Kalyoncu, yılın tamamında Trabzon'dan gerçekleştirilecek ihracatın 1 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini kaydetti.

