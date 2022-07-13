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Trabzon'dan Almanya'ya ihracat yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı

13.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'dan Almanya'ya ihracat yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı

Trabzon'dan Almanya'ya bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan ihracat yüzde 13 artışla 65 milyon 796 bin 915 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, kentten yılın ilk yarısında Almanya'ya 18 bin 448 ton ürün gönderildi. Bu satıştan 65 milyon 796 bin 915 dolar elde edildi.

Yılın ilk 6 ayındaki ihracat 13 bin 84 ton ürün karşılığı 58 milyon 224 bin 761 dolar kazanılan 2021'in aynı dönemine göre miktarda yüzde 41, değerde yüzde 13 arttı.

Bu dönemde kentten Almanya'ya 18 sektör ihracat yaptı. Fındık ve mamulleri, taşıt araçları ve yan sanayi ile yaş meyve sebze, en fazla dış satım yapılan 3 sektör oldu. Almanya'ya fındık ihracatı yüzde 5 artışla 49 milyon 713 bin 692 dolara, taşıt araçları ve yan sanayi ihracatı yüzde 58 artarak 10 milyon 934 bin 478 dolara ve yaş meyve sebze ihracatı da yüzde 51 artışla 3 milyon 703 bin 697 dolara ulaştı.

Almanya'ya, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak elektrik ve elektronik sektöründen de ihracat gerçekleştirildi.

- "Trabzon'un Almanya'ya ihracatı çok daha üst noktalara ulaşacaktır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Almanya'nın Trabzon'un geleneksel ihraç pazarı olduğunu söyledi.

Trabzon'dan Almanya'ya 1900'lü yıllardan itibaren düzenli olarak ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, iç fındık ihracatıyla başlayan Trabzon-Almanya dış ticaretinin 18 sektöre ulaştığını ifade etti.

Kalyoncu, Almanya'ya ihracatın gelecek dönemde çok daha üst noktalara ulaşacağını kaydetti.

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