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Sofralarını yöresel lezzetlerle zenginleştirmek isteyenler buraya! Trabzon'dan pazı burmalısı tarifi

14.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça zengin bir mutfağa sahip olan Trabzon, çorbasından ana yemeğine kadar birçok farklı tarifle karşımıza çıkıyor. Yöreye özgü malzemelerle hazırlanan bu yemekler, yalnızca Trabzon'da değil, ülkenin her köşesinde severek tüketiliyor. Börek çeşitleri arasında lezzetiyle ön plana çıkan enfes pazı burmalısını denemek isteyenler için pratik tarifi yazımızda.

Sofralarını yöresel lezzetlerle zenginleştirmek isteyenler buraya! Trabzon'dan pazı burmalısı tarifi

Trabzon, doğasıyla olduğu kadar yemekleriyle de ünlü. Yöresel lezzetleriyle ön plana çıkan şehir, çorbalardan tatlılara kadar çok geniş bir yemek çeşitliliğine sahip. Pazıyı da mevsiminde sarambula, pazı kavurması, pazılı kaygana gibi tariflerle sıkça tüketen Trabzon'dan, bu sefer pazı ve hamuru birleştiren enfes bir tarif getirdik.

PAZI BURMALISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 su bardağı un

  • 1 yumurta sarısı

  • 5 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • Yarım çay bardağı su

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım su bardağı nişasta

İÇ HARCI İÇİN

  • 3 demet pazı

  • 2 adet soğan

  • 4 adet haşlanmış patates

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

ÜZERİ İÇİN

  • 1 yumurta sarısı

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Yumurta sarısını, yoğurdu, suyu, sıvı yağı ve unu bir kapta yoğurun. Hamurunuzun üzerini örtün ve dinlenmesi için bir kenarda bekletin.

  • Pazılarınızı ince ince doğrayın.

  • Soğanlarınızı da küp küp doğradıktan sonra yağda pembeleşene kadar kavurun.

  • Haşlamış olduğunuz patatesleri güzelce ezin.

  • Soğanların içine pazıları ekleyin ve orta ateşte, sürekli karıştırarak 3 dakika kavurun.

  • Salçayı da ekleyin ve tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte pazıların pişmesini bekleyin.

  • 7-8 dakika kadar sonra ezmiş olduğunuz patatesleri, tuzu ve baharatları da karışıma ilave edin.

  • Dinlenmeye bıraktığınız hamuru bezelere ayırın ve yufka açar gibi, nişasta serpiştirerek açın.

  • Açtığınız yufkaların bir ucundan diğer ucuna kadar hazırladığınız iç harçtan ekleyerek yuvarlaya yuvarlaya sarın.

  • Büyük boy dikdörtgen bir borcamı iyice yağlayın ve sardığınız pazılı yufkaları sık bir şekilde yerleştirin. Yuvarlak bir fırın tepsisine yuvarlayarak da yerleştirebilirsiniz.

  • Tepsiye dizdiğiniz burmaların üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.

  • Erittiğiniz tereyağına sıvı yağı da ekleyerek burmaların üzerine sürün.

  • Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında pişirin.
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