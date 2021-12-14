Sofralarını yöresel lezzetlerle zenginleştirmek isteyenler buraya! Trabzon'dan pazı burmalısı tarifi

Trabzon, doğasıyla olduğu kadar yemekleriyle de ünlü. Yöresel lezzetleriyle ön plana çıkan şehir, çorbalardan tatlılara kadar çok geniş bir yemek çeşitliliğine sahip. Pazıyı da mevsiminde sarambula, pazı kavurması, pazılı kaygana gibi tariflerle sıkça tüketen Trabzon'dan, bu sefer pazı ve hamuru birleştiren enfes bir tarif getirdik.

PAZI BURMALISI TARİFİ

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 yumurta sarısı

5 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı nişasta

İÇ HARCI İÇİN

3 demet pazı

2 adet soğan

4 adet haşlanmış patates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

ÜZERİ İÇİN

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI