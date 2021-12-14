Sofralarını yöresel lezzetlerle zenginleştirmek isteyenler buraya! Trabzon'dan pazı burmalısı tarifi

Trabzon, doğasıyla olduğu kadar yemekleriyle de ünlü. Yöresel lezzetleriyle ön plana çıkan şehir, çorbalardan tatlılara kadar çok geniş bir yemek çeşitliliğine sahip. Pazıyı da mevsiminde sarambula, pazı kavurması, pazılı kaygana gibi tariflerle sıkça tüketen Trabzon'dan, bu sefer pazı ve hamuru birleştiren enfes bir tarif getirdik.
MALZEMELER
3 su bardağı un
1 yumurta sarısı
5 yemek kaşığı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz
İÇ HARCI İÇİN
3 demet pazı
2 adet soğan
4 adet haşlanmış patates
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı karabiber
ÜZERİ İÇİN
1 yumurta sarısı
3 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Yumurta sarısını, yoğurdu, suyu, sıvı yağı ve unu bir kapta yoğurun. Hamurunuzun üzerini örtün ve dinlenmesi için bir kenarda bekletin.
Pazılarınızı ince ince doğrayın.
Soğanlarınızı da küp küp doğradıktan sonra yağda pembeleşene kadar kavurun.
Haşlamış olduğunuz patatesleri güzelce ezin.
Soğanların içine pazıları ekleyin ve orta ateşte, sürekli karıştırarak 3 dakika kavurun.
Salçayı da ekleyin ve tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte pazıların pişmesini bekleyin.
7-8 dakika kadar sonra ezmiş olduğunuz patatesleri, tuzu ve baharatları da karışıma ilave edin.
Dinlenmeye bıraktığınız hamuru bezelere ayırın ve yufka açar gibi, nişasta serpiştirerek açın.
Açtığınız yufkaların bir ucundan diğer ucuna kadar hazırladığınız iç harçtan ekleyerek yuvarlaya yuvarlaya sarın.
Büyük boy dikdörtgen bir borcamı iyice yağlayın ve sardığınız pazılı yufkaları sık bir şekilde yerleştirin. Yuvarlak bir fırın tepsisine yuvarlayarak da yerleştirebilirsiniz.
Tepsiye dizdiğiniz burmaların üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.
Erittiğiniz tereyağına sıvı yağı da ekleyerek burmaların üzerine sürün.
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