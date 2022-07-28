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Trabzon'dan yılın ilk yarısında 124 ülkeye 484,5 milyon dolarlık ihracat

28.07.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller en fazla dış satım yapılan sektörler oldu - Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu 84 milyon 594 bin 443 dolarla başı çekti

Trabzon'dan yılın ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen ihracattan 484 milyon 510 bin 217 dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, kentten yılın ilk yarısında 124 ülkeye 264 bin 694 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu ihracattan 484 milyon 510 bin 217 dolar kazanç sağlandı.

Rusya Federasyonu, İtalya ve Almanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Kentten Rusya Federasyonu'na 84 milyon 594 bin 443, İtalya'ya 67 milyon 826 bin 432 ve Almanya'ya 65 milyon 796 bin 915 dolarlık ürün satıldı.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Slovenya, Hong Kong, Zambia, Angola, Gine, Kostarika, Bahreyn, Gabon, Moğolistan, Dominik Cumhuriyeti, Uganda, Cibuti, Hırvatistan ve Mauritius'a da ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan yılın ilk yarısında 27 sektörden ihracat yapıldı. Fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller en fazla dış satım yapılan 3 sektör oldu.

- "Trabzon ihracatından beklentimiz yüksek"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölge ve ülke ihracatında Trabzon'un önemine işaret etti.

Trabzon ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, bu kapsamda gelecek 6 ayın çok daha güzel rakamlarla tamamlanacağından ümitli olduklarını dile getirdi.

Gürdoğan, dünya genelinde ve özellikle en çok ihracat yapılan pazarlardan Avrupa ülkelerinde yaşanmakta olan resesyonun ve Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının, ihracat açısından önemli riskler içerdiğini kaydetti.

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