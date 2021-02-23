SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Trabzonspor 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

23.02.2021 13:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trabzonspor 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Trabzonspor son 4 maçta kalesinde gol görmedi, bu durum en son 2004-05 sezonunda yaşanmıştı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesi sonrasında savunma anlayışı tamamen değişirken bu durum istatistiklere de yansıdı.

Avcı'nın gelişinin ardından takım savunmasını geliştiren Trabzonspor'da özellikle Edgar ve Hugo'nun da müthiş uyumu dikkat çekti.

Savunmanın bu performansıyla bordo mavililer son 4 maçta üst üste kalesinde gol yemedi.

Fırtına bu istatistiği en son 16 sezon öncesinde yakalamıştı. Trabzonspor 2004-2005 sezonunda Ziya Doğan'dan görevi devralan Şenol Güneş yönetiminde 19. ve 22. haftalar arasında çıktığı 4 maçta üst üste kalesini gole kapatabilmişti.

O maçlar şu şekildeydi;

A.Sebatspor 0-1 Trabzonspor
Trabzonspor 3-0 Malatyaspor
Gençlerbirliği 0-1 Trabzonspor
Trabzonspor 3-0 Denizlispor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Trabzonspor Süper Lig'in yıldızının peşinde!Trabzonspor Süper Lig'in yıldızının peşinde!
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Yanlış oyuncuya kırmızı gösterdi! Maç tekrar mı edilecek?

Yanlış oyuncuya kırmızı gösterdi! Maç tekrar mı edilecek?

Fenerbahçe'de fikir ayrılığı! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut

Fenerbahçe'de fikir ayrılığı! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut

Boupendza bombası!

Boupendza bombası!

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör önerisi!

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör önerisi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Diğer Haberler

Trabzonspor 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Trabzonspor'dan 16 yıl sonra bir ilk

Halil Akbunar, Trabzonspor'un takibinde!

Trabzonspor Süper Lig'in yıldızının peşinde!

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu farkı

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu farkı

Anders Trondsen sahalara dönüyor

Anders Trondsen sahalara dönüyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilklere imza atıyor

Trabzonspor Avcı ile ilklere imza atıyor

Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.