Trabzonspor 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesi sonrasında savunma anlayışı tamamen değişirken bu durum istatistiklere de yansıdı.

Avcı'nın gelişinin ardından takım savunmasını geliştiren Trabzonspor'da özellikle Edgar ve Hugo'nun da müthiş uyumu dikkat çekti.

Savunmanın bu performansıyla bordo mavililer son 4 maçta üst üste kalesinde gol yemedi.

Fırtına bu istatistiği en son 16 sezon öncesinde yakalamıştı. Trabzonspor 2004-2005 sezonunda Ziya Doğan'dan görevi devralan Şenol Güneş yönetiminde 19. ve 22. haftalar arasında çıktığı 4 maçta üst üste kalesini gole kapatabilmişti.

O maçlar şu şekildeydi;

A.Sebatspor 0-1 Trabzonspor

Trabzonspor 3-0 Malatyaspor

Gençlerbirliği 0-1 Trabzonspor

Trabzonspor 3-0 Denizlispor

