Trabzonspor 2 - 0 NK Triglav Kranj maç özeti

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, Sportni Center Kranj Stadyumu'nda Slovenya'nın NK Triglav Kranj takımı ile oynadığı hazırlık mücadelesinden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Bordo-mavili takım, müsabakanın ilk yarısını Rodallega'nın attığı tek golle 1-0 önde kapatırken ikinci yarıda ise Ibanez takımını penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçirdi.

Trabzonspor sahaya, Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Mustafa Akbaş, Ibanez, Cafer Tosun (Murat Cem dk.40 ), Yüksel Şişman (Olcay dk.82), Alihan Tüncer (Ahmet Hakan dk.76), Muhammet Beşir (Sheydaev dk. 70), Abdulkadir Parmak, Roddellega (Onazi dk 61) ilk onbiri ile çıktı. Bordo-mavili takımda sarı kart gören isim Pereira oldu.

Rakip takım NK Trıgglav Kranj takımı ise Darjan (Nıkola dk.46) , Kuhar, Rok, Drilon Kryeziu, Arh Cesen, Udovic, Egzon Kryeziu, Mlakar (Momir dk.77) Tijanic, Majcen, Zurga (Afoakwa dk.77) şeklinde sahaya çıtı. Ev sahibi ekipte sarı kart gören isim ise Ozbej Kuhar oldu.

RODALLEGA'DAN ŞIK GOL

Trabzonspor müsabakanın ilk yarısını Rodallega'nın 32. dakikada attığı şok golle 1-0 öne geçti. Alihan Tuncer'in sağ kanattan yaptığı ortaya yarım vole yapan Rodallega, takımını öne geçiren isim oldu. Bordo-mavili takımın ikinci golü ise penaltıdan geldi. 67. dakikada Alihan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ibanez'in takımını 2-0 öne geçirdi.