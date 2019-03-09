Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor karşılaştı. Maçın ilk etkili atağında Yusuf Yazıcı'nın şutu direk dibinden dışarı gitti. 33'te ise Ekuban'ın plasesi direkte patladı. 39. dakikada Rodallega'nın vuruşunu Lukac çıkarırken, 3 dakika sonra ise Akhisar atağında Uğurcan gole izin vermedi. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ İkinci yarıda ise adeta gol yağmuru vardı. 65'te kontra atakta Bokila topu ağlara göndererek Akhisar'ı deplasmanda öne geçirirken, 5 dakika sonra ceza sahası içerisinde vuruşunu yapan Nwakaeme durumu 1-1 yaptı. Golden sonra kendine gelen Trabzonspor, 73'te Abdülkadir Parmak'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Sosa golü atarak Trabzonspor'a galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 40 yaparken, Akhisarspor ise 21 puanda kaldı. Trabzonspor: 2 - Akhisarspor: 1 Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 66 Toure), Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı (Dk. 67 Olcay Şahan), Nwakaeme, Rodallega (Dk. 90+6 Amiri)

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rotman, Sissoko (Dk. 79 Bilal Kısa), Onur Ayık, Serginho, Barbosa (Dk. 85 Regattin), Bokila (Dk. 72 Lopes)

Goller: Dk. 65 Bokilo (Akhisarspor), Dk. 70 Nwakaeme, Dk. 76 (Penaltıdan) Sosa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hosseini, Dk. 34 Yusuf Yazıcı, Dk. 62 Abdulkadir Parmak, Dk. 66 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 79 Olcay Şahan (Trabzonspor) Dk. 62 Serginho, Dk. 69 Zeki Yavru, Dk. 71 Bokila (Akhisarspor) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada Ekuban'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği yerden şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

18. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkte uygun durumdaki Novak'ın şutunda kaleci Lukac, tehlikeyi önledi.

23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Lukac'dan döndü. Dönen top ile buluşan Nwakaeme'nin rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

32. dakikada Ekuban'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda kaleci Lukac'ı geçen top yan direkten döndü.

39. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı ön çizgisinde Rodallega'nın yerden şutunda kaleci Lukac, yatarak topu çeldi.

42. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı yakın mesafedeki Serginho'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çelmeyi başardı.

45. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Barbosa'nın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Bokila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

60. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda, kaleci Lukac topu üstün kornere çeldi.

65. dakikada konuk takım, golü buldu. Ani gelişen Akhisarspor atağında soldan ceza alanına giren Rotman'ın pasında, uygun durumda Bokila, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 0-1

70. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda, Ekuban'ın kafa ile vurduğu top savunmaya da çarparak Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas içinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

73. dakikada Abdulkadir Parmak, Lopes ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Uğurlu, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirmedi.

76. dakikada Sosa, kullandığı penaltı atışında topu kaleci ters köşesinden sol tarafından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1

90+5. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisarspor'u konuk eden Trabzonspor'da, tek değişikli yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı düzelen Kamil Ahmet Çörekçi'yi sağ bekte görevlendirirken geçen hafta 2-2'lik Kasımpaşa maçında forma giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure'yi yedek soyundurdu. Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Joao Pareira ve Ogenyi Onazi, maç kadrosunda yer almadı. OLCAY ŞAHAN 75 GÜN SONRA

Trabzonspor'da son olarak 23 Aralık 2018'de ligin 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alan ve daha sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, hafta içerisinde affedilip takıma dönmesinin ardından Akhisarspor maçı kadrosunda da kendisine yer buldu. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde oturttuğu tecrübeli futbolcu, 75 gün sonra kadroya girebildi. Bu arada Trabzonspor'un alt yapısından A takıma dahil edilen genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, Akhisarspor maçıyla birlikte ilk kez A takımda maç kadrosunda yer buldu.