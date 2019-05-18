Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor zorlu mücadeleden galip ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 60'a yükseltirken, Beşiktaş ise 62 puanda kaldı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 51. dakikada Quaresma'nın soldan ortasına arka direkte iyi yükselen Mirin'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, direk dibinde topu kornere çeldi. 53. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün ortasında, arka direkte altı pas içinde Novak'ın kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. 60. dakikada Güven Yalçın'ın sağ taraftan kullandığı taç atışında, ceza alanı içinde Kagawa'nın gelişine şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı. 61. dakikada Sosa'nın pası sonrası ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, kaleci Karius topu çıkardı. 62. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Abdulkadir Parmak'ın şutunda, kaleci Karius topu kornere çeldi. 74. dakikada Beşiktaş, beraberliği sağladı. Ljajic'in pasında yakın mesafede Kagawa, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. 76. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pası sonrası ceza alanı dışında Yusuf Yazıcı'nın yerden vuruşunda, kaleci Karius'u geçen top yan direkten döndü. 77. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayının gerisinden Yusuf Yazıcı'nın plase vuruşunda kaleci Karius'un müdahale ettiği top sağ üst köşeden filelere gitti: 2-1.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 11. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nı rakibine rağmen sert şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 17. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde Sosa'nın şutuna yakın mesafeden Yusuf Yazıcı ayak koydu ancak top üsten auta çıktı. 18. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayına yakın noktada yerden şutunda kaleci Karius sol tarafına yatarak topa sahip oldu. 32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topu rakiplerinden kurtaran Nwakaeme'nin plase vuruşunda, kaleci Karius büyük bir tehlikeyi önledi. 42. dakikada sağdan ceza alanına giren Güven Yalçın'ın pasında yakın mesafede Burak Yılmaz'ın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

MEDEL 11'DE Beşiktaş'ta geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu olarak bir oyuncu değişikliği yapıldı. Sağ baldırında ağrısı devam eden ve kadroda yer almayan Dorukhan Toköz'ün yerine sakatlığı düzelen Gary Medel 11'de forma giydi.

MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da, savunmada cezası sona eren Hosseini ile sakatlığı düzelen Pereira, ilk 11'de görev yaptı. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-2 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

21 yaş altı takımları arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Trabzonspor Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan, Beşiktaş maçı öncesi şehit Eren Bülbül'ün ağabeyleri Çağlar ve Arif Bülbül'e üzerinde 'Eren Bülbül' yazılı forma hediye etti. Her iki takım oyuncuları sahaya 'Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' yazılı pankart ile çıktı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. İftar saatine denk gelmesine karşın 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, coşkuyla takımlarına destek verdi. Beşiktaş taraftarları da tribünde kendileri için ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. İftar nedeniyle taraftarların stada yiyecek sokmalarına izin verildi.

Ligde 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yaptıktan sonra cezası ve sakatlığı nedeniyle daha sonraki müsabakalarda forma giyemeyen Şilili oyuncu, 3 hafta aradan sonra tekrar sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda Dorukhan'ın haricinde sakatlığı süren Gökhan Gönül de maç kadrosunda yer almadı.

ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSI SON HAFTAYA KALDI

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor, rakibiyle puan farkını 2'ye indirerek üçüncülük şansını son haftaya taşıdı. Ligde son 11 maçta 8. galibiyetini alan ve 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak puan serisini sürdüren bordo-mavili takım, puanını 60'a yükseltti. Haftaya dördüncü sırada giren Karadeniz ekibi, 62 puanda kalan üçüncü sıradaki Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürdü. Trabzon deplasmanından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ın ise matematiksel olarak ilk 2 şansı kalmadı.

KARAMAN, 7 SEZON SONRA İLKİ BAŞARDI

Trabzonspor, Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını Ünal Karaman ile yaşadı. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti. Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0 ve 13. haftada Fenerbahçe'yi 2-1 yendikten sonra bu akşam da Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 7 sezon sonra ilki gerçekleştirdi. Karaman, Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren isim oldu.