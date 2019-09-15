Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği

Norveçli yıldız Sörloth, 67'de Sosa ve 79'da Sturridge'den aldığı harika paslar sonrası müsait durumda iki gol pozisyonunu da değerlendiremedi. Maçın 85. dakikasında son sözü Sessegnon söyledi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Dakikalar 27'yi gösterirken Trabzonspor'da bu kez Nwakaeme net bir fırsattan yararlanamadı. 44'te Sosa'nın kaptırdığı topun ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Gençlerbirliği'nde Sio'nun pasında Stancu kaleci Uğurcan'ı avladı ve devreye 1-1'lik eşitlikle gidildi.

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Maçın ilk etkili atağı Trabzonspor'dan geldi. 10. dakikada Nwakaeme'nin ortasına Sosa gelişine vurdu kaleci kaleci Ertaç parmaklarıyla topu kornere çeldi. 17'de ise Joao Pereira'nın ortasında arka direkte Filip Novak kafayı vurdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 10. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi. 17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0 27. dakikada Sessegnon'un pasında, soldan ceza alanına giren Sio'nun karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu. 28. dakikada Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi. 32. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertaç Özbilir topu kontrol etti. 44. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

MAÇTAN NOTLAR Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor, ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan golcü oyuncu Caleb Ekuban'ın yerine Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'i sahaya sürdü. Karaman, stoperde genç oyuncu Hüseyin Türkmen'i yedek kulübesine çekerken stoperde Ivanildo Fernandes'e Hosseini ile görev verdi. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 5 futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 54. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı. 55. dakikada Ahmet Oğuz, ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada Sörloth, kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç Özbilir'in ters köşesinden topu filelere göndererek takımını tekrar öne geçirdi: 2-1 76. dakikada Diallo'nun pasında, yakın mesafeden Ayite'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. 79. dakikada Sturridge'nin şık pasında ceza alanına giren Sörloth'un yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu. 84. dakikada Gençlerbirliği, tekrar beraberliği yakaladı. Candeias, soldan ceza alanına girerek topu arka direkteki Sessegnon'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2 90. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, barajı geçen top direğin az farkla yanından auta gitti.

STURRIDGE KADRODA

Baldırında ağrıları bulunduğunu söyleyen ancak çekilen MR'ı sonrasında ciddi bir şeyi olmadığı tespit edilen Sturridge, maç kadrosunda yer aldı. Bordo-mavili takımla antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra hazır olmadığı için UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile yapılan rövanş maçı ve Fenerbahçe karşılaşmasında kadroya dahil edilmeyen İngiliz golcü, Gençlerbirliği maçıyla ilk kez kadroya alındı. Trabzonspor'da sakat oyuncuların fazla olması nedeniyle 19 kişilik kadro oluşturabilirken genç oyuncular Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun ve Ahmet Canbaz da kadroda yer buldu. Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları Gençlerbirliği karşılaşmasına da ilgi gösterdi. Medical Park Stadı'nın büyük bölümü dolarken bordo-mavili taraftarlar, coşkuyla takımlarına destek verdi.

DİYARBAKIR ANNELERİNİNİ OTURMA EYLEMİNE DESTEK

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine bir destek de Trabzonspor tribünlerinden geldi. Bordo-mavili taraftarların kuzey kale arkası tribününde açtığı pankartta şehit Eren Bülbül ile annesinin fotoğrafı, Trabzonlu şehit Akın Çelebi ve HDP binası önünde eylem yapan annelerin fotoğrafına birlikte yer verilerek, "Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir, yüreği yanık cesur annelerin sonuna kadar yanındayız" ifadelerine yer verildi. Bordo-mavili taraftarlar, teröre tepki gösterirken "Ölürüm Türkiyem." şarkısı çalındı.

İLK YARDIM VİDEOSU

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Abdulkadir Parmak'ın kulüp personeli Rüstem İlyas'a ilk yardım müdahalesi yaptığı anın görseli paylaşıldı. İlk yardımın önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan bu paylaşımın ardından futbolcular ısınma hareketlerine, "Spor, sağlık ve ilk yardım hayat verir" yazılı pankartla çıktı.

