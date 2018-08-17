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Fırtına evinde koptu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.08.2018 23:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Trabzonspor'un gollerini Rodallega (2) ve Olcay Şahan atarken, Sivas'ın tek sayısı Douglas'tan geldi. İşte Trabzonspor-Sivasspor maçının tüm detayları...

Fırtına evinde koptu!

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maça iki takımda çok hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Sivasspor atağında Robinho'nun pasında Kone karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı.

Dakikalar 7'yi gösterdiğinde Trabzonspor golü buldu. Sağ taraftan Pereira'nın ortasında, Olcay Şahan arka direkte vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Trabzonspor golden sonra da atak bir görüntü sergiledi. Sosa'nın kornerinde Braz, Hosseini'yi düşürünce kazanılan penaltıyı Rodallega gole çevirdi ve skor 2-0 oldu. 27'de Olcay Şahan'ın 'al da at' dercesine pasında Rodallega kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

İlk yarının son dakikasında Sivasspor'da Douglas sahneye çıktı ve attığı golle ilk yarının skorunu ilan etti: 3-1.

İkinci devrede Trabzonspor skoru korumak, Sivasspor ise farkı azaltmak için büyük çaba sarfetti. 82'de Burak Yılmaz'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca Trabzonspor karşılaşmayı 3-1 kazanarak 2018-2019 sezonundaki ilk galibiyetini aldı.

Bordo-Mavililer, ilk haftada Başakişehir'e 2-0 ile boyun eğmişti. Sivasspor ise ilk hafta 1-0 kazandığı Alanya maçının ardından ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

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