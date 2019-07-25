Trabzonspor 3 - 3 Hoffenheim (Hazırlık maçı)

Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımı ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmada 20 dakikada Yusuf Yazıcı ve 27. dakikada da Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 2-0 öne geçen bordo-mavililer, bu üstünlüğünü koruyamadı.

dakikada Szalai, 45. dakikada Amiri ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 berabere kapatan Alman temsilcisi, 48. dakikada yine Szalai'nin attığı golle maçta 3-2 öne geçti. Karadeniz temsilcisi, 85. dakikada Yusuf Sarı ile 3-3'lük beraberliği sağladı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

ÜNAL KARAMAN AS OYUNCULARINA FORMA VERDİ

Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, ilk hazırlık maçında sahaya tamamı gençlerden oluşan bir kadro sürerken, Bundesliga ekibi TSG Honffeheim karşısına ise as oyuncularından oluşan bir kadro ile saha çıktı. Trabzonspor’da savunmanın göbeğinde yeni transfer Campi, Novak’ın yerine de Abdurrahim Dursun savunmanın solunda görev yaparken, santrforda yine yeni transferlerden genç oyuncu Muhammet Akpınar yer aldı.

GURBETÇİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Trabzonspor’un ikinci hazırlık maçına Avusturya ve çevre ülkelerde bulunan gurbetçiler büyük bir ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyerek maça gelen gurbetçiler de Trabzonsporlu futbolculara ilgi gösterdi. Hazırlık maçını kafileyle birlikte Avusturya’da bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar da izledi.