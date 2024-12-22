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Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı! Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK'yı mağlup etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.12.2024 21:03
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Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK'yi konuk etti. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çaldığı mücadelede bordo-mavililer sahadan 1-0 galip ayrıldı. İşte detaylar... Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer, ligde 3 maçın ardından üç puan ile tanıştı. İşte detaylar...

Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı! Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK'yı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

PAPARA PARK'TA TEK GOL

481750_SUPER-LIG’IN-17’NCI-HAFTASINDA-TRABZONSP

Papara Park'ta oynanan karşılaşamda Trabzonspor galibiyeti 87. dakikada Pedro Malheiro ile buldu.

TRABZONSPOR 3 PUANI HATIRLADI

481753_SUPER-LIG’IN-17’NCI-HAFTASINDA-TRABZONSP

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra tekrar galip gelen Şenol Güneş ve öğrencileri, puanını 19'a yükseltti ve 12. sıraya yükseldi. Zor günler geçiren Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK ise bu mağlubiyetle birlikte puanını 14'de bıraktı ve haftayı 17. basamakta kapattı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ELİNİ SIKMADI

481760_SUPER-LIG’IN-17’NCI-HAFTASINDA-TRABZONSP

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadele öncesinde başarılar dilemek için Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel’in yanına giderek, elini uzattı. Demirel ise Güneş’in elini sıkmadan yedek kulübesindeki yerine geçti. Yaşanan olayın ardından Güneş de kendi yerine doğru gitti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
1 - 0
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Trabzonspor Volkan Demirel bodrumspor
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