Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı! Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK'yı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan karşılaşamda Trabzonspor galibiyeti 87. dakikada Pedro Malheiro ile buldu.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra tekrar galip gelen Şenol Güneş ve öğrencileri, puanını 19'a yükseltti ve 12. sıraya yükseldi. Zor günler geçiren Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK ise bu mağlubiyetle birlikte puanını 14'de bıraktı ve haftayı 17. basamakta kapattı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadele öncesinde başarılar dilemek için Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel’in yanına giderek, elini uzattı. Demirel ise Güneş’in elini sıkmadan yedek kulübesindeki yerine geçti. Yaşanan olayın ardından Güneş de kendi yerine doğru gitti.
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