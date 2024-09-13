Trabzonspor'a Bankalar Birliği müjdesi! 700 milyon liralık faiz yükünden kurtuluyorlar...

Geçtiğimiz aylarda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği'nden çıkılması için her türlü şeyin yapılacağını söylemişti.

Bu sözlerin üzerine bordo-mavili camiayı rahatlatan gelişmeler yaşandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trabzonspor'un da aralarında olduğu 7 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre; Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık sermaye artırım başvurusunu olumlu karşıladı.

700 MİLYON LİRALIK FAİZİN ÜSTÜ ÇİZİLECEK

Trabzonspor'un bu sayede Bankalar Birliği’ne olan borcun tamamı ödemeyi ve yıllık yaklaşık 700 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulacağı öğrenildi.

27 AĞUSTOS'TA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

27 Ağustos'ta bir açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, müjdeyi böyle vermişti:

KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde, sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda, Trabzonspor’un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz.

Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek, UEFA'nın Pozitif Öz Kaynak Kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız.

"GELECEĞİ GÜVENCEYE ALACAĞIZ" DEMİŞTİ SÖZÜNDE DURDU

Son olarak, kulübün vergi borçlarıyla ilgili de planlarını paylaşan Doğan, "Sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte, Trabzonspor’un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Bu adımlar sonrasında bordo-mavili camianın rahat bir nefes alması bekleniyor...