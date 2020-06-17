Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran bordo-mavililer gece geç saatlerde Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Trabzon'a döndü. İstanbul’dan dönen bordo-mavili takımı Trabzon’da çok sayıda taraftarlar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı.
Koronavirüs nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada taraftarlar takımlarını desteklerken, teknik heyet ve futbolcular, karşılamaya gelen tüm taraftarlara teşekkür ederek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gitti.
23 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Trabzonspor'da oyuncular galibiyeti havaalanı pistinde kolbastı oynayarak kutladılar. Özellikle Abdulkadir Ömür'ün bayılma hareketi ise büyük beğeni topladı.
(İHA)
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