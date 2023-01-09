Trabzonspor'a deplasmanda tarihi skor! 100 gündür rakip sahada kazanamayan bordo-mavililer Alanyaspor'a da 5-0 mağlup olarak kötü istatistiğini devam ettirdi!

Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, çıkışını Alanyaspor maçında da sürdürüp zirve yarışına devam etmek istiyordu. En son ligin 8. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, yaklaşık 100 gündür deplasmanda gülemiyordu. Alanyaspor karşısında da bu kötü istatistiğini sürdüren Trabzonspor sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin 14. dakikasında Alanyaspor’da Lusamba hızla kendi sahasından çıkarak Efecan Karaca’ya pasını ulaştırdı. Topla buluşan Efecan Karaca ise Trabzonspor ceza sahası içine kadar girerek sol köşeden kaleye çektiği şutla fileleri havalandırdı.

AHMED HASSAN YİNE SAHNEDE

Dünya Kupası arasına iyi giren Ahmed Hassan, formunu Dünya Kupası'nın ardından da sürdürdü. Efkan’ın pasıyla buluşan Ahmed Hassan’ın rakibine vücut çalımı atarak geçip, ardından kaleye doğru sert şutu fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.

İLK YARIDAN 3-0 OLDU

Tam ilk yarı biterken 45+6. dakikada Zinedine Ferhat’ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, çizgiye kadar ilerledi. Ceza sahası içinde boşta kalan Ahmed Hassan, Efkan’ın pasını gole çevirdi ve takımını 3-0 öne geçirdi.

FARK AÇILIYOR

Alanyaspor'da 75. dakikada Sağ çaprazda topla buluşan Zinedine Ferhat, uzak köşeye muhteşem bir şut attı. Direkten dönen topu tamamlayan Wilson Eduardo, skoru 4-0'a getirdi.

MAÇ 5-0 SONA ERDİ

Trabzonspor karşısında 4-0 öne geçen Alanyaspor ataklarını sürdürdü. 4. golün ardından 3 dakika sonra hızlı gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir'in şutunda Uğurcan'ı geçen top ağlarla buluştu. Maçı 5-0 kazanan Alanyaspor tarihi bir skora imza attı.

ALANYA EVİNDE YENİLMİYOR

17 maç sonunda 21 puanı bulunan Alanyaspor, evindeki etkili performansla öne çıkıyor. Farioli’nin takımı, iç sahada çıktığı son 7 maçı kaybetmedi. Bu periyotta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alındı. Sezon başından beri sahasında sadece 1 kez kaybeden Güney ekibi, hafta içi mesaisinde Kasımpaşa’ya deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup olmuştu.

DEPLASMAN KABUSU DEVAM EDİYOR

Ligde son deplasmanda galibiyeti 8. haftada alabilen Trabzonspor'da deplasman kabusu bu maçla da devam etti. Yaklaşık 100 gündür deplasmanda yüzü gülmeyen bordo-mavililer kötü istatistiğini Alanyaspor karşısında da bozamadı.



